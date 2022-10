Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unter Vorhalt von Messern ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montag (24.10.2022) in der Marktstraße einen 20 Jahre alten Mann ausgeraubt und Bargeld erbeutet. Die beiden Täter gingen gegen 03.10 Uhr auf den 20-Jährigen zu, bedrohten ihn mit zwei Messern und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihnen der junge Mann 50 Euro aushändigte, rannten die beiden Männer in Richtung Turmstraße davon. Beide Täter waren hellhäutig, sprachen englisch und trugen Jeanshosen. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz, einen dunkelgrünen Pullover, schwarze Schuhe sowie eine Beanie Mütze. Sein Mittäter hatte braune Haare und trug einen roten Pullover sowie weiße Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell