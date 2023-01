Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinbus fährt Fußgänger an

Zeugen gesucht

Heinsberg-Kempen (ots)

Samstagabend (28. Januar) ereignete sich auf der Nikolausstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der 65-Jährige war gegen 22.10 Uhr als Fußgänger auf der Nikolausstraße am linken Fahrbahnrand in Gehrichtung Oberstraße unterwegs. Ein ihm entgegenkommender weißer Kleinbus touchierte den Mann mit dem rechten Außenspiegel an der rechten Schulter. Hierdurch erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Der Fahrer des Kleinbusses hielt zunächst an und gab vor, die Polizei zu verständigen. Kurz danach entfernte er sich jedoch in Richtung Karken. Der Fahrer war zirka 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und von schmaler Statur. Er hatte kurze dunkle Haare. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell