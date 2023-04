POL-HX: Parkendes Auto beschädigt: 1.700 Euro Schaden

Nieheim (ots) - Zu einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 1. Dezember 2022, in Nieheim ereignet hat, sucht die Polizei nun Zeugen. An dem Tag soll es zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr am Ententeich im Bereich Sportplatz/Stadthalle zu einer körperlicher Auseinandersetzung zum Nachteil eines 31 Jahre alten Mannes durch mehrere männliche Täter gekommen sein. Das Opfer konnte zunächst flüchten, wurde aber von den ...

mehr