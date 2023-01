POL-CE: PKW fährt gegen den EDEKA-Markt

Celle Innenstadt (ots) - Am 04.01.2023, in der Zeit zwischen 21.30 und 22.30 Uhr, wird in der Straße Weißer Wall in der Celler Innenstadt ein 22jähriger Wietzer von hinten angegriffen. Ein Täter greift ihm um den Hals und hält ihm eine Waffe an den Kopf. Ein weiterer Täter greift in die Hosentaschen und entwendet ein Mobiltelefon und Bargeld. Im Anschluss wird dem jungen man ins Gesicht geschlagen und er wird in ...

