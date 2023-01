Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Entwendeter VW Golf VI aufgefunden

Celle (ots)

Celle-Bereits im Mai 2022 ist es in der Straße Allenstedskamp in Celle zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Hierbei ist, unter anderem, ein original Fahrzeugschlüssel eines schwarzen VW Golf VI entwendet worden. Dieser wurde dazu genutzt auch das dazugehörige Fahrzeug zu entwenden. Am Mittwoch, 04.01.23, ist das Fahrzeug durch Kollegen des Einsatz-und Streifendienstes der Polizei Celle im Altenhäger Kirchweg in Celle, auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte, festgestellt worden. Die Polizei Celle ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen, welche in den vergangenen Monaten gesehen haben wie das Fahrzeug bewegt worden ist und wer der, bzw. die, Fahrzeugführer/-in gewesen ist. Hinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141-277 0

