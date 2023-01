POL-CE: Handtaschenraub 84 jährige schwer verletzt

Celle (ots) - Celle - Bereits am späten Abend des 02.01.2023 hat eine Rettungswagenbesatzung einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr angezeigt. Die Besatzung hat während der Fahrt deutliche unübliche Geräusche an der Hinterachse festgestellt. An einem Einsatzort in Nienhagen sei dann durch die Besatzung festgestellt worden, dass alle sechs Radmuttern an der hinteren, linken, Felge gelöst gewesen sind. Das ...

mehr