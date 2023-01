Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Celle / Altstadt (ots)

Der 70 Jahre alte Fahrer eines Pkw Mercedes SUV mit Automatikgetriebe und Handbremsenbedienung im linken Innenraumbereich befuhr in der Innenstadt den Großen Plan in Richtung Schloßplatz. Dabei verlor er während der Fahrt kurzfristig infolge eines plötzlichen medizinischen Notfalls das Bewusstsein. Daraufhin ergriff als Beifahrerin die 66 Jahre alte Ehefrau das Lenkrad und lenkte zunächst den Pkw vollständig um den dort stehenden Brunnen. Nach der Umrundung des Brunnens fuhr der Pkw auf der vorherigen Fahrbahn weiter und prallte nach mehreren Metern gegen eine Gebäudewand mit angrenzenden Geschäften. Kurz vor dem Aufprall wurden jedoch noch ein männlicher Fußgänger und zwei weitere erwachsene Fußgängerinnen vom Pkw erfasst. Alle drei erfassten Personen wurden durch den Unfall verletzt. Bei dem 40-jährige Fußgänger besteht zudem die Gefahr einer lebensbedrohlichen Verletzung. Die Beifahrerin musste wegen eines Schocks behandelt werden. Ihr Ehemann wird wegen seines erlittenen medizinischen Notfalls stationär im Krankenhaus behandelt. Zumindest zwei weitere erwachsene Personen zogen sich beim Wegspringen vor dem herannahenden Pkw ebenfalls leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Weiterhin könnte zusätzlich ein Gebäudeschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden sein.

