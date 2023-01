Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sprengung von Zigarettenautomaten in Hermannsburg

29320 Südheide (ots)

In der vergangenen Silvesternacht kam es am frühen Neujahrsmorgen, zwischen 0 Uhr und 2 Uhr, zu einer Sprengung von drei Zigarettenautomaten in der Harmsstraße, im Lutherweg und im Sägenforth in der Ortsmitte von 29320 Südheide. Durch die Explosion wurden die Zigarettenautomaten erheblich beschädigt. Aus den Zigarettenautomaten entwendete unbekannte Täterschaft Zigaretten und flüchtete im Anschluss mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung. Den Schaden schätzt die Polizei auf eine hohe vierstellige bis niedrige fünfstellige Summe.

Angesichts der Tatzeit hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, die jederzeit bei der Polizei Bergen unter 05051-47166-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell