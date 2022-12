Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Celle (ots)

Nienhagen/Nienhorst - Am 16.12.2022, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, ist es zu zwei Einbrüchen in der Straße Heideweg in Nienhorst gekommen. Es kann ein Zusammenhang zwischen einer männlichen Person, welche 30 bis 40 Jahre alt ist und von schlanker Figur, bestehen, welche vor Ort gesehen worden sein will. Diese Person soll eine Daunenjacke und eine Stoffmütze getragen haben und eine Umhängetasche dabei gehabt haben. Möglicherweise ist diese Person auch mit einem PKW vor Ort gewesen. Wer hier weitere Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/2770

