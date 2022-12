Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Angetrunken Verkehrsunfall verursacht

Wietze (ots)

Am Heiligabend, kurz vor Mitternacht, kommt es in Wietze im Verlauf der Bundesstraße 214 zu einem Verkehrsunfall: Am Ortsausgang in Richtung Jeversen fährt ein 32-jähriger aus Hambühren mit seinem Pkw Skoda geradeaus über die Kuppe der Mittelinsel des Verkehrskreisels und kommt schließlich in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer bleibt unversehrt; an seinem Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen sowie der Grünfläche des Kreisels entstehen jedoch größere Sachschäden, die vorläufig mit über EUR 6000,- beziffert werden. Da ein Atemalkoholtest beim Fahrer einen Wert von nahezu 2 Promille ergibt, sind eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins die unmittelbaren Folgen.

