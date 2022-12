POL-CE: Die Polizei, dein Freund und Helfer

Celle (ots) - Heute ist zwischen 13:55 und 14:05 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Wathlingen gegen einen geparkten schwarzen BMW gefahren und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt. Am BMW ist hinten links ein Schaden entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen unter 05144/49546-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeistation Wathlingen ...

mehr