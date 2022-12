Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Warnung vor Trickdieben an der eigenen Tür, die auch vor der Weihnachtszeit kein Halt machen

Celle (ots)

Celle - Es klingelt an der Tür. Die Tür wird geöffnet. Vor der Tür steht eine gut aussehende, nette, Person. Die Person vor der Tür möchte unter Vorgabe eines Grundes in Ihre Räumlichkeiten gelangen. Leider ist dies oftmals nur ein Vorwand. Bei den scheinbar netten Personen handelt es sich zum Beispiel um eine Frau, welche um Stift und Papier für eine Mitteilung an die Nachbarin bittet. Ein weiteres Beispiel ist, dass ein netter Mann angibt, dass er der neue Nachbar im Mehrfamilienhaus sei, seine Heizung nicht funktioniere und er diese bei Ihnen auf Funktion überprüfen wolle. Hierbei kann es sein, dass Sie gebeten werden etwas zu tun oder zu holen, weshalb sie sich in die Wohnung begeben. Die Person wird Ihnen folgen; die Haus-/Wohnungstür jedoch hinter sich nicht schließen. Die nicht geschlossene Tür nutzt unbemerkt eine weitere Person, um das Haus/die Wohnung nach Bargeld, Bankkarten, Schmuck oder anderen Wertgegenständen zu durchsuchen.

Bei den klingelnden Personen könnte es sich auch um zwei oder mehr Personen handeln, welche vorgeben zu einer bekannten Institution zu gehören. Dabei wird häufig berufstypische Kleidung getragen.

Wie kann sich ein jeder davor schützen? Die Polizei rät dazu, niemanden fremden in seine eigenen vier Wände zu lassen. Die dringende Empfehlung ist, dass Sie die Tür nur mittels eingehängtem Sperrbügel oder Sicherungskette öffnen. Falls diese Sicherungsvorrichtung bei Ihnen nicht vorhanden ist, sprechen Sie durch die geschlossene Tür oder ein gekipptes Fenster. Erfragen Sie so den Grund des Erscheinens und lassen Sie sich Dienst- oder Personalausweise vorzeigen, die sicher die Identität und Zugehörigkeit der Person bestätigt. Sollten Unsicherheiten bestehen, rufen Sie eine weitere, Ihnen vertraute, Person an und bitten diese zu Ihnen zu kommen. Oder wenden Sie sich an den Polizeinotruf unter 110. Lassen Sie sich keine Telefonnummer von den Personen vor der Tür geben um deren Identität oder deren Erscheinungsgrund zu bestätigen. Suchen Sie diese Nummern immer eigenständig heraus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen durch Aussagen über Angelegenheiten mit einer zeitlichen Dringlichkeit. Sollte die Person vor Ihrer Tür eine Notlage angeben und aus diesem Grund um Einlass bitten, seien Sie skeptisch. Sehr wohl sollten Sie der Person Hilfe anbieten. Sie können z.B. den Rettungsdienst unter 112 verständigen oder einen Platz vor der Tür anbieten. Auch ein Glas Wasser kann z.B. durch den Türspalt gereicht werden. Straftäter/-innen haben kein spezifisches Aussehen. Sie können der Frau oder dem Mann vor ihrer Tür nicht ansehen, was sie oder er im Schilde führt. Sehr häufig sind die Personen auch sehr redegewandt und wissen genau wie sie an ihr Ziel kommen.

Es handelt sich um ihren Wohnraum und sie haben dort das Hausrecht. Wenn sie niemanden in die Wohnung oder in ihr Haus lassen wollen, ist es ihr gutes Recht. Ist die Tür erstmal geöffnet, werden Sie die Person/en auch am Eintreten nicht mehr hindern können. Schließlich sei noch erwähnt, dass Wertsachen und größere Summen Bargeld nicht zu Hause gelagert werden sollten, sondern diese sind immer sicherer bei Ihrer Bank aufgehoben. Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Präventionsteam der Polizeiinspektion Celle unter 05141/277208 zur Verfügung.

