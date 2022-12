Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Eschede - Am gestrigen Montag ist es auf der B191, gegen 17:15 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Fahrer eines BMW ist in Fahrtrichtung Uelzen, kurz vor der Ortschaft Weyhausen, aus bislang ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr geraten und hier von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge kollidierte der PKW frontal mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum ist der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt worden und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Der Fahrzeugführer ist mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in das allgemeine Krankenhaus Celle transportiert worden. Die B191 ist für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise vollgesperrt gewesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell