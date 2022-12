Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alkoholhaltiger "Dominoeffekt" in Hambühren

Celle (ots)

Hambühren - Am 18.12.2022 ist es gegen 01:07 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schlochauer Straße in 29313 Hambühren gekommen. Dabei fuhr der 21-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Immenweg, als er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verlor. In der Folge stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch einen ausgelösten Dominoeffekt wurden im weiteren Verlauf insgesamt drei weitere dahinter geparkte Pkw beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde seitens der Polizei festgestellt, dass der Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholbeeinflussung stand und sich weiterhin durch das Unfallgeschehen leicht verletzte. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines. Inwieweit die Alkoholbeeinflussung ursächlich für den Unfall gewesen ist bleibt Bestandsteil der weiteren Ermittlungen. Der Sachschaden an den insgesamt fünf beteiligten Pkw beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

