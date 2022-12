Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vollbrand einer Lagerhalle

Wietze - Am Donnerstagabend, gegen 17:15 Uhr, ging die Meldung eines Brandes in der Steinförder Straße in Wietze ein. Vor Ort ist eine Halle unmittelbar neben einem Wohnhaus festgestellt worden, welche in Brand gestanden hat. Auf dem Dach der Halle ist eine Photovoltaik-Anlage installiert gewesen und in der Halle sind Maschinen eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes gelagert gewesen. Die Halle, und alles was sich darin befunden hat, ist durch das Feuer zerstört worden. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf 200000 Euro. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Durch die Starke Hitzeeinwirkung könnte es trotzdem zu einen Schaden am Wohnhaus gekommen sein. Die Brandermittler/-innen der Polizeiinspektion Celle haben ihre Arbeit aufgenommen und ermitteln in alle Richtungen. Erkenntnisse zur Brandursache liegen noch nicht vor.

