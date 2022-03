Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Bei Auffahrunfall verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Auffahrunfall, am Mittwoch (16. März 2022) auf der Waldstraße, wurde ein 52-jähriger Mann aus Lage verletzt. Gegen 15:15 Uhr war er auf Höhe des Gingweges in Richtung Detmold unterwegs, als er seinen BMW verkehrsbedingt abbremsen musste. Das erkannte der ihm folgende 18-jährige Fahrer eines Seats zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der Lagenser wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Die Waldstraße musste während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

