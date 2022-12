POL-CE: Straßenverkehrsgefährdung

Celle (ots) - In dem Fall der in Lachendorf am 12.12.2022 getöteten 78jährigen Frau hat der beschuldigte Ehemann die Tat in seiner polizeilichen Vernehmung gestanden. Er gab an, seiner schlafenden Ehefrau bewusst mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen zu haben, um diese "zu betäuben". Anschließend habe er bewusst ein Kissen in ihr Gesicht gedrückt, bis ...

