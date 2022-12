Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mineralgemisch und Split abgeholt und Rüttelplatte geliehen - bis heute nicht bezahlt und zurück gebracht

Celle (ots)

Winsen/Aller - Bereits am 01.10.22 haben zwei Männer bei einem Lohnunternehmen in Winsen/Aller Mineralgemisch und Split abgeholt, sowie sich eine Rüttelplatte ausgeliehen haben. Bis heute ist weder das Schüttgut bezahlt worden, noch die Rüttelplatte zurück gegeben worden. Nun ist die Polizei Wietze auf der Suche nach möglichen Zeugen. Die beiden Männer sind mit einem auffälligen grauen Nissan Nevara unterwegs gewesen, hinter welchen ein Kippanhänger gehängt gewesen ist. Aus der Erinnerung des Mitarbeiters ist an beiden Fahrzeugen ein Kennzeichen aus Hannover angebracht gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Wietze unter 05146-986230 entgegen.

