POL-VIE: Viersen: Ampel defekt - Zusammenstoß zwischen zwei Pkw

Viersen (ots)

Am Mittwochnachmittag um 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 30-jährigen Viersener Autofahrer und einer 29-jährigen Viersenerin, die ebenfalls mit ihrem Pkw unterwegs war. Diese fuhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Hoserkirchweg, beabsichtigte dafür den Willy-Brandt-Ring zu überqueren. Auf diesem war zeitgleich der 30-Jährige in Richtung Klosterstraße unterwegs. Die Viersenerin fuhr unvermittelt in den Kreuzungsbereich ein und nahm dem 30-Jährigen die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch das Baby des Vierseners leicht verletzt wurde. Dieses befand sich zum Unfallzeitpunkt im Kindersitz. Aufgrund eines Unfalls am Morgen war die Ampelanlage außer Betrieb. Die Polizei weist darauf hin, dass bei defekten oder abgeschalteten Ampelanlagen die Verkehrsschilder zu beachten sind. Vor allem gilt in diesen Fällen eine besondere Sorgfaltspflicht. /cb (1021)

