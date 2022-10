Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Schulgebäude auf der Berliner Allee - Geldkassetten gestohlen

Kempen (ots)

Zwischen dem 24.10.2022, 22:00 Uhr, und dem 25.10.2022 um 7:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Schulgebäude auf der Berliner Allee in Kempen ein. Die Täter verschafften sich vermutlich Zugang durch die Eingangstür und hebelten im Schulgebäude mehrere Türen auf. Nach ersten Feststellungen stahlen die Täter mehrere Geldkassetten. Hinweise auf Tatverdächtige oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /JL (1020)

