Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Fahrzeugaufbruch am Schaager Friedhof

Nettetal-Schaag (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr brachen Unbekannte einen geparkten Pkw auf. Dieser stand auf dem Parkplatz des Schaager Friedhofs an der Happelter Straße. Der oder die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang ins Fahrzeuginnere und erbeuteten Bargeld, Ausweisdokumente und weitere Gegenstände. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /JL (1019)

