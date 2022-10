POL-VIE: Grefrath - Vinkrath: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck gestohlen

Grefrath-Mülhausen (ots) - Am Montag in der Zeit zwischen 17:40 und 21:30 Uhr brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Hauptstraße in Grefrath ein. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas erbeutet wurde ist derzeit unklar. Hinweise auf verdächtige Feststellungen bitte an die Kripo über die ...

