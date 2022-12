POL-CE: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Celle (ots) - Hambühren - Bereits am Wochenende vom 11.11.2022 bis zum 13.11.2022 sind von einem Werbeanhänger, welcher an der Nienburger Straße in Hambühren aufgestellt gewesen ist, die Seitenplanen entwendet worden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder sogar Zeuge geworden ist, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146-986230 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk Heitmann Telefon: 05141/277 ...

