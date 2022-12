Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien - Vandalismus - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Farbschmierereien

Zwischen Montag und Dienstag wurde ein Gebäude in der Schlichtener Straße mit Farbe beschmiert. Die Schmierereien richten sich gegen eine politische Partei. Im selben Zeitraum wurde eine Hausfassade in der Johann-Philipp-Palm-Straße ebenfalls mit Farbe beschmiert. Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Vandalismus in Parkhaus

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr wurde die Fluchtwegsbeschilderung im Parkhaus am Bahnhof von bisher unbekannten Tätern abgerissen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 6:20 Uhr und 15:30 Uhr in der Wilhelm-Pfitzer-Straße einen geparkten Opel Corsa und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Corsa beläuft sich auf ungefähr 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer übersah am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr beim Fahrstreifenwechsel in der Höhenstraße den Smart einer 50 Jahre alten Frau und kollidierte mit diesem. Der Unfallverursacher selbst zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 4500 Euro geschätzt.

