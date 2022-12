POL-AA: Schwäbisch Hall: Fahndung nach Einbruchsversuch

Aalen (ots) - Gegen 00:00 Uhr wurde in der Straße im Biegel in ein Juwelier eingebrochen. Die Polizei war mit starken Kräften in der Fahndung nach der flüchtigen Täterschaft. Hierzu war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 ...

