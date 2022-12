Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Einbruch, Unfälle, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Einbruch

Ein Einbrecher hebelte im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag das Tiefgaragentor eines Mehrfamilienhauses Am Stephansplatz auf und gelangte so in das Innere. Nach bisherigen Feststellungen wurde aus der Garage nichts entwendet. Der Schaden am Tor wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtige Personen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht

Am Dienstag wurde zwischen 9.15 Uhr und 10.30 Uhr ein Mercedes beschädigt, der auf dem Parkplatz vor einem Fachgeschäft in der Aalener Straße abgestellt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Bereits am letzten Donnerstag, 22.12.22 wurde zwischen 10 Uhr und 11 Uhr ein Toyota Verso auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Dr.-Adolf-Schneider Straße beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 3000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Linienbus besudelt

Zwischen Heiligabend und Dienstagmorgen wurde ein Linienbus mit Farbe besprüht. Dieser war in der Sackgasse der Ferdinand-Porsche-Straße abgestellt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell