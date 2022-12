Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Einbrüche - Anhänger entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Container in Brand gesetzt

Die örtliche Feuerwehr musste am Dienstag kurz vor 3 Uhr zu einem Löscheinsatz in die Euro-Straße ausrücken, nachdem dort ein Papiercontainer in Brand gesetzt worden war. Das Feuer wurde gelöscht, verletzt wurde hierbei niemand. Der Schaden wurde auf etwa 100 Euro beziffert. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Murrhardt: Betrunkene Autofahrerin

Am Montagabend gegen 20 Uhr wurde auf der Verbindungsstraße zwischen den Landstraßen 1149 und 1066 in Richtung Fornsbach ein Pkw Skoda im Straßengraben festgestellt. Die verantwortliche Autofahrerin hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die Unfallstelle verlassen und wurde später von der Polizei bei ihr zu Hause angetroffen. Die 32-jährige Frau war zu diesem Zeitpunkt stark betrunken, woraufhin von der Polizei im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auf der Fahrt ins Krankenhaus beleidigte und bespuckte sie die eingesetzten Beamten und wurde zusehends aggressiver. Auch gegen eine notwendig gewordene Fixierung leistete die betrunkene Person Widerstand. Gegen die 32-Jährige wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Burgstetten: Nochmal ein brennender Container

Die örtliche Feuerwehr war am Montag gegen 18.30 Uhr im Einsatz, nachdem auf einem Feldweg bei der Marbacher Straße ein Papiercontainer in Brand gesetzt worden war. Das Feuer breitete sich dort aus und erfasste in Teilen auch eine nahegelegene Hecke. Der Schaden am Container wurde auf 100 Euro beziffert. Wie im Nachgang festgestellt wurde, habend die Brandleger den Papiercontainer zuvor auf dem Gelände der örtlichen Grundschule entwendet. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Einbruch in Gaststätte

Am Montagabend kurz nach 17 Uhr wurde in der Weissacher Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Der unbekannte Täter schlug zur Tatbegehung eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich Zugang zum Gastraum, wo er einen Bediengeldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia fuhr am Monat gegen 20 Uhr von einem Parkplatz auf die Rosenstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt. Er stieß mit einem Pkw Toyota zusammen, dessen 62-jähriger Fahrer sich beim Zusammenstoß leicht verletzte. An den Autos entstand Sachschaden.

Winnenden: Versuchter Einbruch

Am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr versuchten Unbekannte in einen Kiosk beim Bahnhof einzubrechen. Die Täter warfen hierzu auf der Gebäuderückseite ein Fenster ein. Vermutlich nachdem hierbei ein Alarm auslöste, flüchteten die Einbrecher. Entwendet wurde nach vorliegenden Erkenntnissen nichts. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an, wobei die Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 um weitere sachdienliche Hinweise bittet.

Waiblingen: Sachbeschädigung

In der Fronackerstraße schlug am Sonntag in der Zeit von 08:40 Uhr bis 10:50 Uhr, ein bislang Unbekannter die Beifahrerseite eines Volvos ein und entwendete anschließend eine Tasche mit diversen Gegenständen im Wert von rund 1000 Euro. Am PKW entstand zusätzlich ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/9500 entgegen.

Weinstadt: Anhänger entwendet

Auf der K1862 entwendeten Unbekannte auf dem Wanderparkplatz Beutelsbach zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, einen dort abgestellten PKW-Anhänger, der mit dem Kennzeichen GP-CX 2003 versehen war. Hinweise zum Tatgeschehen und dem Verbleib des Autoanhängers nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07157/9500 entgegen.

Neunstadt: Einbruch in Firmengebäude

Über die Weihnachtsfeiertage brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Liststraße ein. Durch Aufhebeln der Seiteneingangstür verschafften sie sich Zugang zum Gebäude. Im Anschluss brachen sie mittels Gewalt die verschlossenen Büroräume auf und durchwühlten dort sämtliche Schränke. Hierbei entwendeteten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Der Sachschaden am Gebäude und Inventar wird auf ca. 40.000 Euro beziffert. Wer hat die Tat beobachtet oder im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 11:30 Uhr, im Bereich Liststraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/9500 entgegen.

Beutelsbach: Unfallflucht

Am Montag kollidierte gegen 17 Uhr eine bislang unbekannte PKW-Fahrerin beim Rückwärtsfahren einen in der Brucknerstraße geparkten Volvo. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/9500 entgegen.

Korb: Beim Vorbeifahrern kollidiert

Als am Dienstag, gegen 15:30 Uhr ein 30-jähriger VW-Fahrer auf der Schillerstraße einen am Fahrbahnrand haltenden Renault eines 25-Jährigen überholen wollte, fuhr dieser im selben Moment wieder an, wobei die Fahrzeuge kollidierten. Der Schaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell