Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Unfälle, Unfallflucht, Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim-Neustädtlein: Auto beschädigt

Am Sonntag zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe an einem auf einem Hotelparkplatz in der Grenzstraße geparkten PKW der Marke Mercedes Benz ein. An dem PKW entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Sonntag, 14:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Zum Osterfeld geparkten Audi A1 bei einem unbekannten Fahrmanöver. An dem Audi entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gegen 13:00 Uhr am Montag befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Audi TT die Straße Am Dreieck in Fahrtrichtung Altenmünster. Möglicherweise in Folge von Alkoholeinfluss fuhr die Audi-Fahrerin auf einen hier geparkten VW Tiguan auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan auf einen davor befindlichen VW Bus aufgeschoben. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von insgesamt 27.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren zu.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Ein 38 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 15:00 Uhr die Gaildorfer Straße in Richtung Rosengarten. Kurz vor der Kreuzung Sudetenweg/Heimbacher Dorfstraße musste ein vorausfahrender 57-Jähriger seinen PKW der Marke Daimler an einem Fußgängerüberweg abbremsen. Der Renault-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Wolpertshausen: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengebäude in der Birkichstraße. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten die Einbrecher offenbar mehrere Geräte.

Die Polizei Ilshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 940010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell