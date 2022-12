POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 26.12.2022, 12:30 Uhr

Aalen (ots) - Stimpfach: Unfall mit Sachschaden Am Sonntag, 25.12.2022 gegen 12:08 Uhr kam es auf der Dorfstraße zu einem Unfall. Hierbei übersah ein 41-jähriger VW-Fahrer beim Einfahren in die Kreisstraße eine 22-jährige Audi-Fahrerin, die ebenfalls von einem Grundstück auf die Fahrbahn fahren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und ...

