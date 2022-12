Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Aalen (ots)

Gerabronn: Rechtsfahrgebot missachtet und von der Unfallstelle entfernt An Heilig Abend, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 61jähriger Busfahrer die Hauptstraße in Gerabronn. In der Kurve zur Sporergasse kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Der oder die Pkw-Lenker/in des Pkw schnitt die Kurve und es kam zu einer seitlichen Kollision mit dem Bus. Im Anschluss fuhr der oder die Pkw-Lenker/in ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern davon. Nun werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können. Dieser werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951/4800) zu melden.

