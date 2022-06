Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Baustelle - Tatverdächtige festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Drei Männer wurden am Mittwoch, 29. Juni 2022, bei einem Einbruch in eine Baustelle in Ückendorf beobachtet und sind daraufhin geflohen. Für zwei von ihnen endete die Flucht im Polizeigewahrsam.

Gegen 19 Uhr registrierte ein 34-jähriger Dortmunder über eine installierte Überwachungskamera an der Baustelle an der Ückendorfer Straße, wie drei Unbekannte das Objekt betraten. Umgehend alarmierte er die Polizei, während zeitgleich das Trio im Gebäude auf einen anderen für die Baustelle zuständigen 43-Jährigen traf. Umgehend ergriffen die drei die Flucht. Zwei Tatverdächtige wurden von dem 43 Jahre alten Gelsenkirchener verfolgt und konnten schließlich im Bereich Görrestraße/Festweg von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige war zuvor in Richtung Osterfeldstraße geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an.

