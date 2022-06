POL-GE: Teilrücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 13-Jährigen. Der Junge war zuletzt am Mittwoch, 22. Juni 2022, gegen 8 Uhr an seiner Wohnanschrift an der Neidenburger Straße in Buer gesehen worden. Der Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, hat eine normale Statur, kurze schwarze Haare sowie eine dunkle Hautfarbe und trägt eine Zahnspange. Zuletzt war er mit einer dunklen Jeans ...

