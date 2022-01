Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: 74-jähriger Mann wird Opfer eines geschickten Diebs - Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Ein 74-jähriger Mann wurde am Sonntagmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt Opfer eines trickreichen und geschickten Diebs. Kurz nach 12 Uhr sprach ein unbekannter Mann den 74-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle "Tattersall" an und bat darum, eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Der hilfsbereite Senior holte daraufhin seine Geldbörse heraus und suchte darin, nach entsprechendem Wechselgeld. Hierbei gelang es dem Unbekannten, unbemerkt mehrere Geldscheine aus der Geldbörse zu entnehmen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 25 bis 30 Jahre alt - Braune, mittellange Haare - Trug einen Bart - Sprach Deutsch - Bekleidet mit dunkler Hose und dunkler Jacke - Insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild.

Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell