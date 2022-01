Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Wallstadt

BAB 6: Fünf verletzte Personen und Vollsperrung nach Unfall - Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr touchierte ein 58-jähriger mit seinem VW den mit vier Personen besetzten Hyundai eines 57-jährigen auf der BAB 6 auf Höhe Wallstadt in Fahrtrichtung Mannheim. Beide Fahrzeuge wurden jeweils von der vor Ort befindlichen Betongleitwand abgewiesen und kamen nach einer weiteren Kollision mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke zum stehen. Der Fahrer des VW wurde in Folge des Unfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Fahrer des Hyundai musste aufgrund seiner Verletzungen ebenfalls aus dem Fahrzeug geborgen werden. Durch den Unfall wurden drei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 15.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Fahrbahnreinigung wurde die Richtungsfahrbahn für ca. 90 Minuten gesperrt. Hierdurch kam es zu einem Rückstau von etwa 3 Km Länge. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher mit über 2 Promille deutlich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

