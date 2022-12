POL-AA: Ostalbkreis: Kellerbrand in Aalen

Waiblingen (ots) - Schorndorf: Geparkten Pkw beschädigt Am Freitagnachmittag befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Toyota Aygo die Lutherstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dabei kam sie nach rechts ab und fuhr gegen einen ordnungsgemäß geparkten BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.500 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: ...

