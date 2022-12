Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle auf der A6 und in Craislheim

Schwäbisch Hall (ots)

Satteldorf: Auffahrunfall auf der A6

Gegen 15:00 Uhr musste ein 39-Jähriger am Freitag auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 28-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Opel Astra auf den BMW des 39-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Kupferzell: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A6

Am Freitag kurz vor 17:00 Uhr ereignete sich auf der A6 ein weiterer Auffahrunfall. Zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall musste ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer seinen Skoda Superb verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies erkannte ein 51-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf. Eine 80-Jährige sowie ein 38-Jähriger fuhren ebenfalls noch auf die verunfallten Fahrzeuge auf. Es entstand Sachschaden von mehr als 10.000 EUR. Der linke Fahrstreifen war bis ca. 18:30 Uhr blockiert. Dadurch entstand ein Stau mit einer Maximallänge von ca. drei Kilometern.

Crailsheim: Ein Verletzter bei Auffahrunfall auf der L2218

Gegen 15:30 Uhr ereignete sich am Freitag ein Verkehrsunfall auf der L2218 in Fahrtrichtung Ilshofen. Auf Höhe Heinkenbusch musste ein 28-jähriger Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine 59-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Opel Mokka auf den stehende Skoda Octavia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf einen vor ihm stehenden VW Passat aufgeschoben. Dessen 55-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Allerdings wurde der 28-jährige Fahrer des Octavia leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR.

Crailsheim: Weiterer Auffahrunfall in Crailsheim

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem 5er BMW die Hardtstraße stadteinwärts. Dabei fuhr er auf den Mitsubishi einer verkehrsbedingt wartenden 61-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mitsubishi noch auf den vor ihm stehenden Fiat Punto eines 44-Jährigen aufgeschoben. Die 61-Jährige Mitsubishi-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

