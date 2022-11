Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 26.11.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfall In Barnstorf kam es am Freitagabend auf der Osnabrücker Straße Ecke Kraftskamp zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr eine 43-jährige Frau aus Barnstorf mit ihrem PKW die B 51 aus Rtg. Barnstorf in Rtg. Cornau. Ihr folgte in seinem PKW ein 23-jähriger Mann, ebenfalls aus Barnstorf. In Höhe der Straße Kraftskamp beabsichtigte die 43-jährige in diese abzubiegen und bremste ihr Fahrzeug ab. Dies bemerkte der 23-jährige zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 43-jährige und ihre 17-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

PK Sulingen

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Sulingen Am 24.11.2022 gegen 08:30 Uhr kam es hinter dem Ärztehaus in Sulingen, Lange Straße 13A, zu einem Verkehrsunfall beim Ein-/Ausparken. Der Verkehrsunfallverursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden (rund 500 Euro) an dem dort abgestellten Pkw Opel (DH-...) zu kümmern. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen (04271-9490) zu melden.

PK Syke

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin in Bassum

Bereits am Mittwoch, den 23.11.2022 hat eine 20jährige Frau aus Bassum gegen 13:10 Uhr mit ihrem Fahrrad den Bramstedter Kirchweg in Richtung Stadtmitte befahren. Aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Humboldstraße kreuzt ein schwarzer PKW den Bramstedter Kirchweg und nimmt der Radfahrerin die Vorfahrt. Die junge Frau stürzt daraufhin mit ihrem Fahrrad und verletzt sich leicht. Der Fahrer des PKW, ein älterer Mann, steigt kurz aus seinem PKW aus, beschimpft die Frau und entfernt sich anschließend mit dem PKW in Richtung Industriegebiet. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Bassum unter 04241 / 971680.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek,POK --- WDL ---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell