POL-DH: Sulingen - Vermisster 46-Jähriger (Zeugenaufruf)

Diepholz (ots) - Syke-Gessel - Einbruch bei den Feldmäusen In der Nacht von Montag auf Dienstag - genauer in der Zeit von 19:30 bis 7:00 Uhr - sind bisher noch unbekannte Täter in den Kindergarten an der Feldstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Entwendet wurden Laptops ...

