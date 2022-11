Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Wachendorf, Verkehrsunfall auf der B6 mit vier Fahrzeugen - Drebber, Fahrer mit über zwei Promille ---

Diepholz (ots)

Syke-Wachendorf - Schwerer Verkehrsunfall

Am heutigen Morgen gegen 07.25 Uhr ereignete sich auf der B 6 an der Einmündung Am Holzkamp ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die vier Fahrer*innen wurden alle verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der B 6 nach links in die Straße Am Holzkamp abbiegen. Als er wegen Gegenverkehr anhielt, erkannte eine Pkw-Fahrerin die Situation zu spät und fuhr trotz Vollbremsung auf den Pkw des 42-Jährigen auf. Dieser wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit Pkw einer 47-Jährigen. Anschließend wurde auch noch der Pkw einer 56-Jährigen getroffen. Alle vier Fahrer*innen wurden vom Notarzt und Rettungsdienst versorgt. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Stuhr - Radfahrer leicht verletzt

Am gestrigen Sonntag, gegen 19:40 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer aus Stuhr bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer wollte in der Straße Studtriede nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und übersah dabei einen 34-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg Richtung Bassumer Straße fuhr. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Syke-Barrien - Ampel umgefahren

Eine 20-jährige Sykerin wollte am Sonntagabend um kurz nach 22.00 Uhr von der Barrier Straße rechts auf die Nordumgehung (L340) einbiegen. Auf Grund der schlechten Wetterverhältnisse und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet sie beim Bremsvorgang ins Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und mit der Ampelanlage. Die Fahrerin wurde zum Glück nicht verletzt, aber der Sachschaden beträgt in ihrem Pkw ca. 10000 Euro und ca. 35000 Euro wurden für die Fußgängerampel und das Verkehrsschild veranschlagt.

Drebber - Über 2 Promille

In der Nacht zum Montag gegen 00.20 Uhr stoppte die Polizei in Drebber, Dorfstraße, einen Pkw, dessen Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der 45-jährige Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell