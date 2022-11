Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressebericht der PI Diepholz für den 19.11.2022

Diepholz (ots)

Twistringen - Taschendiebstahl

Am Freitag gegen 13:30 Uhr, wird einer 86-jährigen Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Lindenstraße das Portemonnaie aus der Einkaufstasche entwendet. Das Portemonnaie wird wenig später vor dem Lebensmittelgeschäft wiedergefunden. Es fehlen die EC-Karte und eine unbekannte Menge an Bargeld.

Weiterhin wird gegen 14:30 Uhr, einer 67-jährigen Frau in einem Lebensmittelgeschäft an der Großen Straße die Umhängetasche aus dem Einkaufskorb entwendet. Es fehlen u.a. diverse Papiere und Bargeld.

Bassum - Taschendiebstahl

Am Freitag gegen 13:50 Uhr, wird eine 71-jährige Frau von einer unbekannten männlichen Person in einem Lebensmittelgeschäft in der Bremer Straße angesprochen und abgelenkt. Später bemerkt die 71-jährige, dass ihr Portemonnaie und ihr Fahrzeugschlüssel aus ihrer Jackentasche fehlen. Das Portemonnaie wird wenig später vor dem Supermarkt wiedergefunden.

Syke - Taschendiebstahl

Am Freitag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, wird einer 72 - jährigen Frau im Supermarkt im Hachepark die Brieftasche aus ihrer Handtasche entwendet. Die Handtasche befand sich während des Einkaufs im Einkaufswagen. Entwendet wurden Bargeld und eine Debitkarte die für eine Folgetat verwendet wurde.

