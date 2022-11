Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Portemonnaie entwendet und Geld abgehoben - Verkehrsunfälle mit Verletzten in Stuhr und Wehrbleck ---

Diepholz (ots)

Wehrbleck - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 14.50 Uhr befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 214 im Bereich Wehrbleck aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Sulingen. In Höhe Werkbleck wollte er nach links in die Straße Zum Sportplatz abbiegen. Diese Situation erkannte ein sich schon im Überholvorgang befindender Pkw-Fahrer zu spät und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Syke-Heiligenfelde - Einbruch in Autohaus

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in ein Autohaus an der Hannoverschen Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein verschlossenes Metalltor Zutritt zum Verkaufs- und Bürobereich auf der Rückseite des Geländes. Diverse Büroräume wurden durchwühlt und ein Tresor sowie eine Geldkassette wurden entwendet. Die Autos blieben unangetastet. Der Schaden beläuft sich auf über 6000 Euro.

Syke - Portemonnaie entwendet und Geld abgehoben

Einer Rentnerin aus Syke wurde am Donnerstag in der Zeit von 10:30 bis 10:50 Uhr das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet, während sie in einem Discounter an der Herrlichkeit einkaufte. Obwohl die Geldbörse noch in einem verschlossenen Seitenfach durch einen Reißverschluss gesichert war, gelang es dem Dieb sie unbemerkt zu stehlen. In der Börse befand sich nicht viel Bargeld, aber sämtliche Papiere und auch der Karten-PIN. Von dem Konto der Rentnerin wurden kurze Zeit später auch noch 1500 Euro abgehoben. Die Polizei rät das Portemonnaie noch näher direkt am Körper zu tragen und insbesondere die Karte und den PIN getrennt voneinander aufzubewahren. Stellt man einen Diebstahl fest, so müssen die Konten sofort gesperrt werden. So hat der Dieb keine Chance mehr auch noch Geld vom Konto abzuheben.

Stuhr - Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 44-jähriger Motorradfahrer wurde gestern gegen 07.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Ristedter Straße auf die Hauptstraße (B 51) einbiegen. Sie übersah dabei den Motorradfahrer, der auf der B 51 fuhr. Beide kollidierten, wobei der 44-Jährige leicht verletzt wurde und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 1600 Euro beziffert.

