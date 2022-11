POL-DH: --- Weyhe, Verkehrsunfall und Einbruch in Wohnhaus

Diepholz (ots) - Wetschen - Einbruch In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster an der Rückseite einer Bäckerei in der Diepholzer Straße eingebrochen. In der Backstube und den anderen Räumen entwendeten sie eine kleine Summe Münzgeld. Danach entkamen die Täter unerkannt. ...

