POL-DH: --- Wetschen, Einbruch in Bäckerei - Stuhr, Zeugen geben Hinweis auf Unfallflüchtigen - Syke, Vater und Kind leicht verletzt

Wetschen - Einbruch

In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster an der Rückseite einer Bäckerei in der Diepholzer Straße eingebrochen. In der Backstube und den anderen Räumen entwendeten sie eine kleine Summe Münzgeld. Danach entkamen die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 13.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die Straße am Deepenpool in Sulingen und wollte nach links auf die Straße Hasenkamp einbiegen. Herbei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 63-jährige Pkw-Fahrerin, die den Hasenkamp befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu Kollision beider Fahrzeuge. Die 20-Jährige sowie ihre Beifahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt.

Stuhr - Zeugen geben Hinweis auf Unfallflüchtigen

Auf dem Hotelparkplatz an der Heiligenroder Straße hat ein zunächst Unbekannter mit seinem Pkw gegen 21.30 Uhr einen abgestellten VW-Tiguan beschädigt und ist dann geflüchtet. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall und gaben der Polizei das Kennzeichen des Flüchtigen. Der, ein 68-Jähriger, konnte von der Polizei ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und die Schadenskosten. Der gesamte Schaden wird auf rund 3500 Euro beziffert.

Syke-Barrien - Auffahrunfall

Am Mittwochfrüh um kurz vor 7.00 Uhr kam es auf der Barrier Straße - an der Abzweigung zur Sudweyher Landstraße - zu einem Auffahrunfall an der Ampel. Eine 60-jährige Sykerin bremste an der rot werdenden Ampel. Damit rechnete eine dahinterfahrende 45-jährige Sykerin nicht. Sie bremste, aber konnte nicht mehr stoppen und fuhr auf den VW Touran auf. Dieser war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 45-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Syke - Vater und Kind leicht verletzt

Am Mittwochmittag gegen 13:50 Uhr war ein 35-jähriger Fahrradfahrer mit seiner 2-jährigen Tochter im Anhänger auf der Lindhofstraße in Richtung Schloßweide unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Am Lindhof" wurde das Gespann von einer 35-jährigen Sykerin übersehen, die mit ihrem PKW einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Vater und Tochter leicht verletzt wurden. Eine Rettungswagenbesatzung konnte die Verletzten vor Ort versorgen und sie anschließend nach Hause entlassen.

Bruchhausen-Vilsen - Unfall am Kreisverkehr

Am Mittwoch um kurz nach 7.30 Uhr kam es am Kreisverkehr / Einmündung Am Bahnhof zwischen einer PKW-Fahrerin und einer 16-jährigen Kleinkraftrad-Fahrerin zu einem Zusammenstoß. Dabei wurden die 16jährige sowie ihre 15jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt allerdings fast 2800 Euro.

