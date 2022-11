Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Freistatt, Einbruch und Sachbeschädigungen - Sulingen, Mehrere Pkw zerkratzt - Twistringen, Einbruch in Wohnhaus ---

Freistatt - Einbruch und Sachbeschädigungen

In der Zeit von Freitag,12:00 Uhr, bis Samstag,11:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter in Freistatt, Badeweg, mehrere Glasfenster und Glaswände ein. Weiter beschädigten sie einen Schlüsselautomaten, Prospekthalter, Desinfektionsspender, eine Steckdose und einen Lichtschalter. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Im gleichen Zeitraum brach ein Unbekannter in eine Grillhütte ein und entwendete daraus Lebensmittel. Hierbei entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Sulingen - Sachbeschädigungen an PKW

In der Nacht zum Sonntag zerkratzte bislang Unbekannte in Sulingen, Hindenburgstraße, gleich drei Pkw. Ein silberner PKW Opel Meriva wurde an der Beifahrerseite zerkratzt. Ein Audi A 6 ebenfalls an der rechten Fahrzeugseite und auch ein Nissan wurde zerkratzt. In zwei Fällen beträgt der Sachschaden über 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bahrenborstel - Einbruch in Geräteschuppen

In Nacht zum Samstag brachen Unbekannte in Bahrenborstel, Ravelser Feld, einen Geräte- und Fahrradschuppen auf und entwendeten einen Kompressor, eine Heckenschere, eine Schubkarre, eine Dieselpumpe sowie mindestens 10 Liter Benzin. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Auch hier nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, Hinweise entgegen.

Mellinghausen - Einbrüche

Bereits in der letzten Woche von Mittwoch bis Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in zwei Wohnhäusern in Mellinghausen, Am Dorfe und im Tannenweg. In beiden Fällen wurden Fenster gewaltsam geöffnet, Räume durchsucht und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Twistringen - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Rosalie-Silberberg-Ring eingebrochen. Der bisher noch unbekannte Täter verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt ins Haus und entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von rund 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

