POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.11.2022

1. Fahren ohne Führerschein

Dieses Schicksal ereilte eine 77-jährige Frau aus Diepholz, als sie mit ihrem PKW fahrend auf der Mollerstraße in Diepholz am Samstag gegen 12:55 Uhr von der Polizei angetroffen wurde. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

2. 2 x Trunkenheitsfahrt

In Wagenfeld wurde am Samstag gegen 22:13 Uhr ein 39-jähriger Mann aus Damme mit seinem PKW auf der Barver Straße fahrend angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, daß der Mann erheblich unter dem Einfluß von Alkohol stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann aus Damme mit seinem PKW angetroffen. Dieser befuhr die B 51 und blieb mit seinem PKW auf Grund seiner starken Alkoholisierung in Höhe der Grawiedebrücke mittig auf der Fahrbahn stehen und schlief ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die starke Alkoholisierung. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt sowie die PKW-Schlüssel sichergestellt.

3. 2 x Verkehrsunfall

In Drentwede auf der Bremer Straße kam es am Samstag, 12.11.2022, gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hier hielten verkehrsbedingt vor einer dortigen Baustellenampel eine 63-jährige Frau aus Twistringen und eine 29-jährige Frau aus Barnstorf in dieser Reihenfolge. Ein sich nun nähernder PKW mit seinem 85-jährigen Fahrzeugführer aus Lübbecke erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf die stehenden PKW auf. Dadurch wurde der PKW des 29-jährigen auf den PKW des 63-jährigen geschoben. Durch den Zusammenstoß wurde der 29-jährige Mann aus Barnstorf leicht verletzt.

Am gestrigen Samstag kam es in Diepholz gegen 14:35 Uhr auf der Maschstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem 36-jährigen Fahrradfahrer. Dieser fuhr mit seinem Rad in Richtung Stadtmitte auf der Fahrbahn, als er plötzlich gegen den dortigen Bordstein stieß und stürzte. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. Desweiteren stand der 36-jährige erheblich unter dem Einfluß von Alkohol.

PK Sulingen

1. Unfall aufgrund mangelnder Ladungssicherung in Kirchdorf Am Samstagvormittag, gegen 08:55 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger aus der Samtgemeinde Uchte die B 61 aus Kirchdorf kommend in Fahrtrichtung Uchte. Nach ersten Erkenntnissen kam der 35-Jährige aufgrund unsachgemäß gelagerter Reifen auf seinem Beifahrersitz im Ortsteil Kuppendorf nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Pkw und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde mittels Rettungswagen schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

2. 18-Jähriger kollidiert mit seinem Pkw mit zwei Straßenbäumen und überschlägt sich Am Samstagabend, gegen 18:25 Uhr, erhielt die Rettungsleitstelle Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Nechtelser Straße in Scholen, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen haben sollte. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 18-Jährige Fahrer eines Kleinwagens aus der Samtgemeinde Schwaförden aufgrund eines Tieres am Fahrbahnrand sein Lenkrad verriss, nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit zwei Straßenbäumen kollidierte und sich überschlug. Dem Fahrer gelang es dennoch sich eigenständig aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug zu befreien und Hilfe zu verständigen. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen dem Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

PK Weyhe

Komplettentwendung eines Lkw Mercedes Benz mit Oldtimer-Zulassung in 28816 Stuhr In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen auffälligen Lkw vom Betriebsgelände eines Gartenbaubetriebes in der Straße Am Rövekamp in Stuhr-Brinkum. Ungeklärt ist bislang, wie der oder die Täter den Abtransport des 7,5-Tonners der Marke Mercedes Benz bewerkstelligt haben. Bei dem Lkw handelt es sich um einen voll funktionsfähigen Transporter vom Typ 814 aus dem Jahre 1985 mit entsprechender H-Zulassung. Der Pritschen-Lkw ist grün lackiert und mit einer auffälligen Plane in beige versehen, auf der sich die Firmenaufschrift des Gartenbaubetriebes befindet. Der Verlust geht weit über den rein finanziellen Schaden hinaus, der vom Geschädigten mit einem geschätzten Betrag von ca. 20000 Euro angegeben wird.

