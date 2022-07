Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presse-Erstmeldung LKW-Unfall auf der BAB 3, KM 69,000, Rtg. Köln, Gem. Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am 05.07.2022 kam es gegen 14.05 Uhr auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, Gem. Dierdorf, zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW. Dieser kam ins Schleudern, prallte in die Mittelschutzplanke, wurde von dort abgewiesen und kam schließlich an der rechtsseitigen Schutzplanke zum Stillstand. Durch den Unfall wurde der alleinbeteiligte LKW-Fahrer leicht verletzt. Die BAB 3 ist zurzeit voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Eine weiträumige Umleitung ist eingerichtet.

Es wird gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell