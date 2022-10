POL-OS: Bitte Folgen! Neuer Instagram-Account der Polizei Osnabrück geht an den Start

Polizeidirektion Osnabrück

Neuer Instagram-Account der Polizei Osnabrück geht an den Start

Osnabrück (ots)

Erstmals wird eine Polizeibeamtin aus der Region Osnabrück mit einem eigenen dienstlichen Account die User bei Instagram über polizeiliche Themen informieren. Ab heute, Freitag den 21.10.2022, berichtet Polizeikommissarin Maike Elixmann über ihren beruflichen Alltag als Kontaktbereichsbeamtin im Südkreis von Osnabrück. Interessierte können ihr bei Instagram unter "polizei.gmhuette.me" folgen.

"Ich freue mich sehr, diese zusätzliche Aufgabe in der Polizei Osnabrück übernehmen zu dürfen und mit meiner Instagram-Community ins Gespräch zu kommen," erklärt Elixmann. Die Kommissarin wird einen bunten Strauß polizeilicher Inhalte und Themen präsentieren, u.a. von dienstlichen Sachverhalten berichten, einen Einblick hinter die Kulissen geben, aber auch Präventionshinweise und andere Tipps dürfen nicht fehlen. Insbesondere die jungen Menschen stehen als Zielgruppe im Fokus.

Die personifizierte Nutzung sozialer Medien als Ergänzung zur Aufgabenwahrnehmung im täglichen Polizeidienst wird als "Community Policing" bezeichnet. Auf diesem Wege wird im virtuellen Raum, über die behördliche Öffentlichkeitsarbeit hinaus, auch ein persönlicher Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht. "Der direkte Kontakt im virtuellen Raum mit einem echten Polzisten oder einer echten Polizistin im Netz macht die Polizei noch ein Stück bürgernaher. Wir wollen auch in den Sozialen Medien jederzeit ansprechbar sein. Deshalb ist es wichtig, dass die Polizei digital wie analog präsent ist", so Laura Brinkmann, Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück. Generell verfolgt die Polizei Niedersachsen das Ziel, ihre Präsenz auch in den sozialen Medien kontinuierlich auszubauen.

Mit der Einrichtung des Accounts werden die bestehenden Kommunikationskanäle der Polizeidirektion Osnabrück sinnvoll ergänzt. Neben den 14 funktionalen Social-Media-Accounts auf Facebook, Twitter und Instagram, die der allgemeinen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Breitenkommunikation dienen, sind bereits sechs Kolleginnen und Kollegen mit personifizierten Accounts vertreten. Zur Polizeidirektion Osnabrück gehören die Polizeiinspektionen Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer/Emden, Aurich/Wittmund und Osnabrück sowie die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück.

