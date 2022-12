Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Sucheinsatz

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstagabend 20:20 Uhr und Freitagmorgen 07:20 Uhr einen auf einem Parkplatz Am Säumarkt geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag zwischen 08:10 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Kreuzwiesenweg am Fahrbahnrand geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Sucheinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Am Freitagvormittag gegen 11:15 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass dieser Schreie aus dem Bereich des Wehrs an der Ellwanger Straße gehört habe. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Person im dortigen Bereich in die Jagst gefallen ist, leitete die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, sowie dem DLRG Suchmaßnahmen ein. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte bei diesen Suchmaßnahmen jedoch keine Person gefunden werden. Die Suchmaßnahmen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell