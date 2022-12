Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperliche Auseinandersetzung, Unfallfluchten, Getränkekisten verloren

Schwäbisch Hall: Körperliche Auseinandersetzung

Am frühen Freitagmorgen kam es in einer Bar am Markt zunächst zu Beleidigungen eines 28-jährigen Mannes gegenüber einer 20-jährigen Frau. Der 28-Jährige würgte die junge Frau und warf im Anschluss mit Gläsern nach einem 28-jährigen Gast in der Bar. Dabei traf er diesen am Kopf und verletzte ihn leicht. Im Anschluss sollte der Streithahn aus der Bar gebracht werden, hierbei gab er einem 22-Jährigen eine Kopfnuss und verletzte auch diesen leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Rot am See: Garage beschädigt

Ein Fahrer eines DPD-Transporters beschädigte am Donnerstagvormittag gegen 09:30 Uhr vermutlich beim Wenden die Überdachung einer Garage im Kiefernweg. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugen.

Satteldorf: Getränkekisten verloren

Am Freitagmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg. Als er an der Anschlussstelle Crailsheim-Satteldorf von der Autobahn abfuhr und nach rechts auf die B290 in Richtung Crailsheim abbiegen wollte, brach seine Bordwand aus und Getränkekisten im Wert von etwa 10 000 Euro fielen auf die Straße. Die Fahrbahn bleibt während der Aufräumarbeiten weiterhin gesperrt.

Obersontheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 09 Uhr und 16 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Stockäcker geparkten Audi. Dort verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

