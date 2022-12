Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Balkonbrand, Trunkenheitsfahrt, Polizist verletzt

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Balkonbrand

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften in die Jörg-Syrlin-Straße aus. Dort geriet durch eine Kerze eine Abdeckplane in Brand. Zudem fing dadurch eine Balkonschaukel Feuer. Der Brand wurde durch Nachbarn entdeckt. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Aalen: 23-Jähriger musste zur Blutentnahme

Ein 23-Jähriger musste sich am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; anschließend wurde sein Führerschein sichergestellt. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass der 23-Jährige auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Daimlerstraße zuerst Alkohol konsumiert hatte und anschließend mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte. Der Mann fuhr dann in eine andere Parklücke, wo er den Pkw abstellte. Von Beamten des Aalener Polizeireviers, die zwischenzeitlich eingetroffen waren, wurde ein entsprechender Alkoholtest durchgeführt; dieser zeigte, dass der 23-Jährige rund anderthalb Promille hatte.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Friedrichstraße streifte eine 21-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Daihatsu den Audi eines 51-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Nach Polizeibeamten geschlagen

Am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr entnahm ein 50-Jähriger aus dem öffentlich zugänglichen Bücherschrank in der Storchenstraße wohl mehrere Bücher und bemalte diese mit schwarzem Filzstift. Eine Zeugin hatte dies beobachtet und einer vorbeikommenden Streifenbesatzung gemeldet. Der 50-Jährige wurde daraufhin kontrolliert. Während der Kontrolle schlug er plötzlich mit der Faust gegen den Unterarm des Polizisten, wobei dieser leicht verletzt wurde. Dem 50-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt; er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Abtsgmünd: Situation zu spät erkannt

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 19-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr verursachte. Zur Unfallzeit befuhr sie mit ihrem Hyundai die Hauptstraße in Richtung Hüttlinger Straße, wobei sie zu spät erkannte, dass ein vor ihr fahrender Audi nach rechts abbog. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den Audi auf. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 24 Jahre alte Audi-Fahrer blieben unverletzt.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 15.35 Uhr einen BMW, der in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt war. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960212 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 38-Jähriger befuhr am Donnerstag mit seinem VW die L1159 von Rechberg nach Straßdorf. In einer scharfen Kurve kam er gegen 21.15 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Es entstand Sachschaden, der auf 4000 Euro geschätzt wird.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Donnerstagabend beschädigte gegen 23.10 Uhr ein Unfallflüchtiger einen in der Hauptstraße parkenden 5-er BMW und fuhr einfach weiter. Er hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell